Available Finance stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Available Finance hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Available Finance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 75,66 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 36,74 INR je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,5 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 1,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at