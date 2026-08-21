Avalanche Treasury A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Avalanche Treasury A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 19.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1,54 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at