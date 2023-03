Avalo Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Avalo Therapeutics hat am 29.03.2023 die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Avalo Therapeutics vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,990 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,920 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,9 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 350,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 4,430 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Avalo Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -9,960 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 234,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18,05 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 5,40 Millionen USD im Vorjahr.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 2,090 USD sowie einen Umsatz von 22,40 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at