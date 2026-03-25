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25.03.2026 06:31:29
Avalo Therapeutics: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Avalo Therapeutics hat sich am 23.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Avalo Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,370 USD je Aktie gewesen.
Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen USD, gegenüber 0,2 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 68,42 Prozent präsentiert.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,840 USD gegenüber -20,910 USD im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 86,36 Prozent zurück. Hier wurden 0,06 Millionen USD gegenüber 0,44 Millionen USD im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
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