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09.11.2026 06:31:29
Avalon A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Avalon A präsentierte am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,490 USD je Aktie in den Büchern standen.
Das vergangene Quartal hat Avalon A mit einem Umsatz von insgesamt 24,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,63 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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