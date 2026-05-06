Avalon A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Avalon A stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,32 USD gegenüber -0,380 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 17,7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at