Avalon Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Avalon Acquisition A hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte Avalon Acquisition A einen Gewinn von -10,510 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Avalon Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Redaktion finanzen.at