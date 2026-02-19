|
Avalon Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Avalon Acquisition A hat am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 0,04 USD. Im letzten Jahr hatte Avalon Acquisition A einen Gewinn von -10,510 USD je Aktie eingefahren.
Das vergangene Quartal hat Avalon Acquisition A mit einem Umsatz von insgesamt 0,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
