Avalon Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Avalon Acquisition A hat am 29.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3,72 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14,690 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Avalon Acquisition A 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 75,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -14,020 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avalon Acquisition A ein EPS von 0,520 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Avalon Acquisition A im vergangenen Geschäftsjahr 0,63 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avalon Acquisition A 0,80 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at