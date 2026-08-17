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17.08.2026 06:31:29
Avalon Acquisition A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Avalon Acquisition A äußerte sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -57,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 70,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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