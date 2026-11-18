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18.11.2026 06:31:28
Avalon Acquisition A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Avalon Acquisition A gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Avalon Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,000 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 47,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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