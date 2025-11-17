|
Avalon Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Avalon Acquisition A präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Avalon Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,37 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,00 Prozent auf 0,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Avalon Acquisition A 0,2 Millionen USD umgesetzt.
