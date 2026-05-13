Avalon Globocare öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Avalon Globocare hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,50 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,430 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at