Avalon Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Avalon Technologies lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,89 INR. Im Vorjahresviertel hatte Avalon Technologies 3,63 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 4,18 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,81 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at