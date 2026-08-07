Avalon Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Avalon Technologies stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 5,22 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avalon Technologies 2,14 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 4,84 Milliarden INR gegenüber 3,23 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at