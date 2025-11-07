Avalon Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Avalon Technologies stellte am 05.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 3,75 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avalon Technologies 2,65 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 39,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,82 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at