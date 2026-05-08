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08.05.2026 06:31:29
Avalon Technologies zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Avalon Technologies hat am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 6,16 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,67 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 40,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,80 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,43 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 16,95 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 9,62 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Avalon Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 45,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,03 Milliarden INR im Vergleich zu 10,98 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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