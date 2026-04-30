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30.04.2026 06:31:29
AvalonBay Communities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
AvalonBay Communities hat am 27.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 2,33 USD gegenüber 1,66 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 770,3 Millionen USD – ein Plus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AvalonBay Communities 733,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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