Avaloq Aktie
WKN DE: AVA123 / ISIN: NET00AVA1230
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15.04.2026 09:11:04
Avaloq hat neuen Managing Director für die Schweiz
Avaloq hat einen neuen Managing Director für die Region Schweiz und Liechtenstein bestellt, wie finews exklusiv berichtet. Die Wahl fiel auf einen Mann aus den eigenen Reihen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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