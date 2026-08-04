Avaloq Aktie
WKN DE: AVA123 / ISIN: NET00AVA1230
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04.08.2026 11:55:20
Avaloq-Index: Schweizer Vermögensverwalter sind digital nur «drittklassig»
Laut dem erstmals veröffentlichten «Avaloq Wealth Management Index» liegt die Schweiz auf Rang 5 von 15 untersuchten Standorten weltweit, knapp hinter Hongkong und weit weg von «Sieger» Singapur. Ein wichtiger Grund liegt demnach beim grossen Rückstand in Sachen «Technologie und Akzeptanz digitaler Angebote». Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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