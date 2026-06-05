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05.06.2026 06:31:29
Avalyn Pharma gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Avalyn Pharma präsentierte in der am 03.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Avalyn Pharma hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,39 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,390 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.at
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