01.06.2026 06:31:29

Avance Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Avance Technologies hat am 29.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,05 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Avance Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 35,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 309,4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 483,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,070 INR. Im Vorjahr hatte Avance Technologies 0,030 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,28 Prozent auf 1,59 Milliarden INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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