Avance Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Avance Technologies lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem Umsatz von 321,6 Millionen INR, gegenüber 414,0 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,31 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at