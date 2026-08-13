Avance Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Avance Technologies hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde mit 0,01 INR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 INR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 374,2 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 606,5 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at