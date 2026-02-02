AVANT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

AVANT stellte am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 24,42 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 26,57 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,69 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,24 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at