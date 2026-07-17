Avant Brands: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Avant Brands hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,24 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Avant Brands ein Ergebnis je Aktie von -0,380 CAD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avant Brands in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,47 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 7,8 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at