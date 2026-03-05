Avant Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Avant Brands hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,340 CAD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,0 Millionen CAD umgesetzt.

Avant Brands vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,880 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,300 CAD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 35,90 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Avant Brands einen Umsatz von 35,80 Millionen CAD eingefahren.

