|
05.03.2026 06:31:28
Avant Brands stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Avant Brands hat am 02.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,26 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,340 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,49 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,0 Millionen CAD umgesetzt.
Avant Brands vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,880 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,300 CAD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 35,90 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Avant Brands einen Umsatz von 35,80 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street sackt ab -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominieren die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.