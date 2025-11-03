AVANT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AVANT lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 23,34 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AVANT noch ein Gewinn pro Aktie von 16,87 JPY in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,92 Prozent auf 7,52 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at