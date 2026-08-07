AVANT: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

AVANT veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AVANT ein EPS von 31,91 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat AVANT im vergangenen Quartal 7,65 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AVANT 7,29 Milliarden JPY umsetzen können.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 83,41 JPY, nach 94,15 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 30,48 Milliarden JPY, während im Vorjahr 28,23 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at