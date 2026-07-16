Avant Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Avant Technologies lud am 14.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es ebenfalls -0,010 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at