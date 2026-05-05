Avantax Aktie
WKN DE: A1JZBJ / ISIN: US0952291005
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05.05.2026 13:19:52
Avantax Loads Up on JPEF With a $128M Stake in Q1
According to a recent SEC filing, Avantax Planning Partners, Inc. disclosed a new position in JPMorgan Equity Focus ETF (NASDAQ:JPEF), acquiring 1,787,833 shares during the first quarter of 2026. The estimated transaction value was $133.3 million, based on the average closing price during the first quarter. At quarter-end, the new stake was valued at $128.4 million, reflecting both the purchase and price fluctuations during the period.JPMorgan Equity Focus ETF is a large-cap equity ETF managed by J.P. Morgan, with approximately $1.7 billion in assets. The fund’s investment strategy seeks to allocate at least 80% of assets to equity securities, primarily U.S. common stocks and REITs, with up to 20% to foreign equities, including depositary receipts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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