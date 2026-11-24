Avante präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 10,0 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at