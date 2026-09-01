Avante hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Avante stellte am 31.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal hat Avante 10,0 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at