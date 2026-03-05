Avante stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Avante präsentierte am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Avante im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 8,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

