Avantel: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Avantel hat am 11.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,20 INR. Im letzten Jahr hatte Avantel einen Gewinn von 0,120 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 704,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 519,1 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at