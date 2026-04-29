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29.04.2026 06:31:29
Avantel gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Avantel hat am 26.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 0,17 INR gegenüber 0,240 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 638,3 Millionen INR – ein Plus von 29,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avantel 492,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,550 INR. Im letzten Jahr hatte Avantel einen Gewinn von 2,20 INR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,23 Milliarden INR – eine Minderung um 10,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,49 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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