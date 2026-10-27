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27.10.2026 06:31:29
Avantel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Avantel hat am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,26 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avantel 0,150 INR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 744,2 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 554,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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