Avantel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Avantel präsentierte in der am 25.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,10 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Avantel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Avantel im vergangenen Quartal 517,2 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 26,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avantel 706,8 Millionen INR umsetzen können.

