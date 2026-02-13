Avanti Feeds präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Avanti Feeds hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,00 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,92 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Avanti Feeds im vergangenen Quartal 13,84 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Avanti Feeds 13,66 Milliarden INR umsetzen können.

