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12.11.2026 06:31:28
Avanti Feeds: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Avanti Feeds gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 5,06 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avanti Feeds 11,25 INR je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,87 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,53 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 16,10 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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