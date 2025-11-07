Avanti Feeds stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Avanti Feeds hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Avanti Feeds hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,25 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8,34 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,10 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,55 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at