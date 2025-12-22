|
22.12.2025 06:31:29
Avanti Gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Avanti Gold lud am 19.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Avanti Gold vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen fester
Am Montag präsentieren sich die Börsen in Fernost freundlich.