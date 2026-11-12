Avantor Aktie

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WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007

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12.11.2026 19:15:02

Avantor: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Avantor (NYSE:AVTR) announced a return to organic revenue growth, which measures sales shifts excluding currency fluctuations and acquisitions. Higher lab demand and operational efficiency gains across bioprocessing product lines indicate stabilizing end markets for life science suppliers.

Three key takeaways from management stand out for long-term investors.

Management expanded commercial sales initiatives and captured rising biopharma research spending across global customer accounts. That momentum helped its VWR laboratory distribution segment speed up sales through larger account share and growing e-commerce orders.

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