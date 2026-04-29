Avantor, Inc Reveals Retreat In Q1 Profit

(RTTNews) - Avantor, Inc (AVTR) revealed earnings for first quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $43.3 million, or $0.06 per share. This compares with $64.5 million, or $0.09 per share, last year.

Excluding items, Avantor, Inc reported adjusted earnings of $190.6 million or $0.17 per share for the period.

Revenue came in at $1.581 billion, equal to the mark posted in the same period last year.

Avantor, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $43.3 Mln. vs. $64.5 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.09 last year. -Revenue: $1.581 Bln vs. $1.581 Bln last year.