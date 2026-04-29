Avantor Aktie
WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007
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29.04.2026 12:09:54
Avantor, Inc Reveals Retreat In Q1 Profit
(RTTNews) - Avantor, Inc (AVTR) revealed earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $43.3 million, or $0.06 per share. This compares with $64.5 million, or $0.09 per share, last year.
Excluding items, Avantor, Inc reported adjusted earnings of $190.6 million or $0.17 per share for the period.
Revenue came in at $1.581 billion, equal to the mark posted in the same period last year.
Avantor, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $43.3 Mln. vs. $64.5 Mln. last year. -EPS: $0.06 vs. $0.09 last year. -Revenue: $1.581 Bln vs. $1.581 Bln last year.
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