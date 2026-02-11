Avantor Aktie
WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007
|
11.02.2026 12:12:08
Avantor, Inc Reveals Retreat In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Avantor, Inc (AVTR) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $52.4 million, or $0.08 per share. This compares with $500.4 million, or $0.73 per share, last year.
Excluding items, Avantor, Inc reported adjusted earnings of $146 million or $0.22 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.4% to $1.663 billion from $1.686 billion last year.
Avantor, Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $52.4 Mln. vs. $500.4 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.73 last year. -Revenue: $1.663 Bln vs. $1.686 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Avantor Inc Registered Shs
|
28.10.25
|Ausblick: Avantor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: Avantor gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)