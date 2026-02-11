Avantor Aktie

Avantor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PJN6 / ISIN: US05352A1007

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.02.2026 12:12:08

Avantor, Inc Reveals Retreat In Q4 Bottom Line

(RTTNews) - Avantor, Inc (AVTR) reported a profit for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line came in at $52.4 million, or $0.08 per share. This compares with $500.4 million, or $0.73 per share, last year.

Excluding items, Avantor, Inc reported adjusted earnings of $146 million or $0.22 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 1.4% to $1.663 billion from $1.686 billion last year.

Avantor, Inc earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $52.4 Mln. vs. $500.4 Mln. last year. -EPS: $0.08 vs. $0.73 last year. -Revenue: $1.663 Bln vs. $1.686 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Avantor Inc Registered Shs

mehr Nachrichten