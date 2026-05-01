Avantor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Avantor stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 1,58 Milliarden USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 1,58 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at