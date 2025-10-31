Avantor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Avantor lud am 29.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,04 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Avantor ein EPS von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,62 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Avantor 1,71 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,225 USD gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 1,65 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at