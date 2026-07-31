Avantor präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Avantor lud am 29.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avantor 0,090 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 1,69 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,68 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at