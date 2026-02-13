Avantor: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Avantor hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Avantor 0,730 USD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,69 Milliarden USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,36 Prozent präsentiert.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,219 USD je Aktie sowie einen Umsatz 1,63 Milliarden USD prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,780 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,41 Prozent auf 6,55 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 6,78 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,903 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,53 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at