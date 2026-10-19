Avanza Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Avanza Bank präsentierte am 16.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,90 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 4,37 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,67 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,45 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,98 SEK prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,31 Milliarden SEK umgesetzt wurden.

Redaktion finanzen.at