Avanza Bank präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Avanza Bank lud am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,50 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,62 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,46 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 4,64 SEK prognostiziert, während der Umsatz bei 1,23 Milliarden SEK erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at